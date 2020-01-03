https://static.news.ru/photo/645773cc-2f0c-11ea-bfb5-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил план реализации Стратегии пространственного развития России на период до 2025 года. Она была одобрена в феврале 2019 года.

Задача Стратегии заключается в следующем: выровнять социально-экономическое развитие регионов, чтобы уровень жизни в них не отличался друг от друга в разы.

Сокращение так называемых межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, а также ряд мер по обеспечению национальной безопасности — всё это содержится в перечне целей, опубликованном на сайте кабмина.

Помимо этого, предполагается особое внимание уделить социально-экономическому развитию геостратегических территорий независимо от степени экономической эффективности на данный момент. Географию экономического роста Стратегия также предписывает расширить.

Помимо прочего, программа предусматривает повышение доступности и качества транспортной, информационно-телекоммуникационной, энергетической инфраструктуры. Уделят внимание также состоянию окружающей среды, сохранению и восстановлению биологического разнообразия и уменьшению негативных последствий от воздействия человека.

В итоге, как сказано в документе, должен быть раскрыт экономический потенциал каждого региона исходя их его индивидуальных особенностей, экономического потенциала и геополитических факторов.

Ранее, как писал NEWS.ru, премьер-министр подписал стратегию развития рыбохозяйственной отрасли до 2030 года.