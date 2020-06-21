Медиаменеджер Малофеев назвал действия Сбербанка войной против россиян

https://static.news.ru/photo/224a1c4a-b3dd-11ea-87a6-fa163e074e61_660.jpg Константин Малофеев Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Глава Сбербанка Герман Греф начал хитрую войну с Центробанком, страдать от которой будут простые жители России. Такое мнение высказал учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

В то время как Греф обещает российским властям помогать гражданам страны, он наращивает своё состояние и кормит зарубежных акционеров, считает медиаменеджер. По его словам, руководитель кредитной организации откровенно игнорирует указания главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, совершено не опасаясь последствий.

Формально Сбербанк теперь принадлежит государству, но конфликт продолжает разгораться. В высших эшелонах финансовых кругов, считает Малофеев, происходит раздрай.

Набиуллина, безусловно, выступает от имени государства. Но мы слишком долго видели совсем иное. Мы считаем, что она будет выступать в интересах того самого олигархата с Уолл-стрит, называемого Федеральной резервной системой, как угодно. Но в данный момент между ними происходит конфликт. И это конфликт за лидерство, — цитирует медиаменеджера «Царьград».

Малофеев напомнил о комиссии за переводы больше 50 тысяч рублей, которую Сбербанк ввёл после отмены «банковского роуминга». Регулятор выступил против, так как считает, что комиссии не должно быть вообще. Однако Греф слушать эти требования даже не стал, потому что в системе ЦБ находится формально, заявил учредитель «Царьграда».

Он высказал уверенность, что Сбербанк приносит прибыль лишь своему руководителю и акционерам с Запада, а на рост российской экономики не влияет. Малофеев высказался за то, чтобы отправить Грефа в отставку.

Ранее Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы. Теперь за перечисление любой суммы взимается комиссия 1%. По некоторым оценкам, благодаря нововведению к концу года банк сможет заработать более 1,5 млрд рублей. Кроме того, в конце мая кредитная организация одной из последних подключила своих клиентов к Системе быстрых платежей, которая позволяет отправить деньги по номеру телефона.

Вместе с тем Сбербанк ввёл комиссию на все переводы, превышающие лимит в 50 тысяч рублей в месяц. При его превышении клиентам приходится покупать подписку. Это стало ответом на отмену так называемого банковского роуминга, когда плата взималась при денежных переводах между клиентами кредитной организации в разных регионах. Закон о «банковском роуминге» был подписан в декабре 2019 года президентом России Владимиром Путиным.

Действия Сбербанка в ЦБ сочли необоснованными, писал NEWS.ru. Регулятор обратится в Госдуму с просьбой наделить Банк России полномочиями устанавливать предельный размер комиссии за переводы внутри кредитных организаций. Если меры одобрят, то они в первую очередь ударят по Сбербанку.