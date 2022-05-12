«Лукойл» купит заправки Shell в России «Лукойл» приобретёт «дочку» Shell в России, владеющую сетью АЗС и заводом смазочных материалов

Фото IMAGO/Michael Gstettenbauer/Global Look Press

Руководство компании «Лукойл» приняло решение о покупке дочерней организации Shell, владеющей сетью заправочных станций и предприятием по производству смазочных материалов в Тверской области, сообщается на сайте компании. Сделка завершится после одобрения Федеральной антимонопольной службы. ООО «Шелл Нефть» владеет 411 АЗС, расположенными преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ.

Приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии «Лукойла» по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, а также развитию бизнеса смазочных материалов, — говорится в сообщении.

Руководство Shell в свою очередь заявило, что благополучие сотрудников, в том числе российских, остаётся приоритетной задачей компании. Сообщается, что сотни работников ООО «Шелл Нефть» сохранят рабочие места.

Ранее сообщалось, что англо-нидерландская нефтегазовая группа Shell по результатам первого квартала 2022 года понесла расходы в размере $3,9 млрд из-за ухода с российского рынка. В феврале Shell заявила о выходе из общих с «Газпромом» и «Газпромнефтью» предприятий, а также из проекта «Северный поток — 2».