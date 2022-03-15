Лукашенко: скоро будем бороться за рубль или юань в кармане

В обозримом будущем особо востребованными будут российский рубль и китайский юань, потому что на рынки этих стран Белоруссия поставляет значительную часть своих товаров, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности, передает БЕЛТА.

Наверное, будем скоро бороться, чтобы лишний российский рубль был в кармане или юань. Потому что с этими странами мы в основном будем торговать, - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко уверен, что уже нет необходимости искать способы поменять рубли на доллары, поскольку сейчас валюта США начинает «проседать». Особенно в связи с западными санкциями.

11 марта в Москве прошли переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В числе заявленных тем, были развитие союзной кооперации, двусторонних отношений и экономического взаимодействия в условиях санкционного давления. Главы государств согласовали совместные шаги по взаимной поддержке.

Ранее, Россия и Белоруссия выразили намерение отказаться от доллара во взаиморасчётах за энергоресурсы. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по результатам переговоров с главой Правительства России Михаилом Мишустиным. По его словам, все сделки будут осуществляться в российских рублях.