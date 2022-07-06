«Лучше время не придумать»: эксперт о перспективах нового «Москвича» Главред «Авто Ревю»: отечественный электромобиль «Москвич» появится не ранее, чем через 6 лет

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Разработка платформы для электрического «Москвича» займет, как минимум, от 6 до 7 лет и будет стоить несколько миллиардов долларов, заявил NEWS.ru главный редактор «Авто Ревю» Антон Голованов. И все-таки, по его словам, лучшего времени для этого не придумать.

Разработка платформы - это, как минимум несколько миллиардов долларов и несколько лет, соответственно и «Москвич» мы увидим никак не раньше этого времени. Вообще мне кажется более реалистичной оценка временного промежутка от 6 до 7 лет... Лучшего времени, чем сейчас вряд ли представится в ближайшей перспективе, — сообщил он.

Голованов добавил, что в России на данный момент нет хорошо отработанной технологии производства ни электродвигателей нужного качества и КПД, ни электронных систем управления. Правда хуже всего дела обстоят с батареями, которые вообще не производятся и не разрабатываются на территории страны.

Однако «Москвич» имеет достаточно неплохие перспективы, при условии, что его не будут шпиговать азиатскими комплектующими, выдавая их за свои собственные разработки и будет проведена реальная работа по налаживанию производственных и исследовательских процессов, в этой бурно развивающейся отрасли, — резюмировал Голованов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на заводе в Москве начинается разработка собственной платформы для электромобилей «Москвич». По его словам, ее создание будет вестись параллельно с производством авто с классическим двигателем внутреннего сгорания. Данное заявление градоначальник сделал в ходе подписания соглашения о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта между правительством Москвы и ПАО «КАМАЗ».