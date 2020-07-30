Курс евро превысил отметку в 86 рублей за единицу

https://static.news.ru/photo/84af802e-d254-11ea-8200-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара США на открытии торговой сессии МосБиржи прибавил 0,83% и составил 73,17 рубля. Евро подорожал на 0,5% — до 86,04 рубля за единицу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск 30 июля 2020 года.

Американская валюта поднялась выше 73 рублей впервые с 18 мая 2020-го. Евро в последний раз стоил больше 86 рублей 2 апреля текущего года.

По данным на 10:20 мск, доллар находился в пределах 73,36 рубля (+1,1%), евро — 86,19 рубля (+0,68%). Фондовый рынок РФ открылся падением биржевых индексов. Так, по информации на 10:00 мск, МосБиржа опустилась на 0,08% — до 2915,94 пункта, а РТС потерял 0,03%, упав до уровня 1265,6 пункта. К 10:10 мск Мосбиржа продолжала снижение (0,11%) до 2915,17 пункта, РТС опустился до уровня 1254,76 пункта (-0,89%).

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в октябре 2020-го на бирже ICE в Лондоне (Великобритания) подешевели на 0,8% — до $43,74 за баррель. Эталонная смесь WTI торговалась по $41,12 за «бочку», что на 1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской. Среди россиян всё чаще можно услышать разговоры о грядущей девальвации рубля. Эксперты рассказали, ждать ли повторения «чёрного августа» 1998 года.

Как отметил директор по развитию TradingView Виталий Кирпичёв, рубль скатился вниз из-за риска усиления американских санкций. Даже на фоне стабилизации цен на нефть и слабости доллара на мировом рынке при минимальных выплатах по внешнему долгу он значительно подешевел по отношению к американской валюте.