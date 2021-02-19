Курс биткоина превысил $55 тысяч

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Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь побила исторический рекорд, поднявшись выше отметки $55 тысяч. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.54 мск на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос до $55,18 тысячи — на 6,2%, сообщает РИА Новости.

Аналитики объясняют рост криптовалюты из-за заинтересованности институциональных инвесторов и крупных компаний. Ранее капитализация криптовалюты превысила триллион долларов.

Как писал NEWS.ru, стоимость биткоина начала резко расти и превысила $37 тысяч после того, как американский миллиардер Илон Маск упомянул криптовалюту на своей странице в Twitter. Он в своей подписи в соцсети добавил хештег «bitcoin» и написал отдельным постом «В ретроспективе это было неизбежно». До публикации криптовалюта торговалась чуть выше $32 тысяч. Таким образом, рост примерно за час до упоминания Маском составил примерно 16%.