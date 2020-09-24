Кубе до конца года могут дать статус наблюдателя при ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/b82c27fc-fe84-11ea-aa05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о предоставлении Кубе статуса наблюдателя при Евразийском экономическом совете (ЕАЭС) могут принять до конца 2020 года.

Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мяcникович отметил, что комиссия выполнила все необходимые процедуры, чтобы поставить вопрос статуса Кубы на рассмотрение президентов стран, входящих в ЕАЭС.

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев сообщил, что статус наблюдателя позволит островному государству интенсифицировать взаимодействие с членами ЕАЭС. Приоритетными отраслями для сотрудничества могут стать промышленность (в том числе аграрная), транспорт, энергетика и здравоохранение.

Статус страны-наблюдателя даёт возможность получившему его государству посылать своих представителей на заседания органов ЕАЭС без права участия в принятии решений, а также знакомиться с принимаемыми документами, если они не содержат конфиденциальные данные. В настоящее время статусом наблюдателя обладает Молдавия.

В июле Москва предложила использовать передовые таможенные и фискальные инструменты, которые задействованы в России для урегулирования разногласий, связанных с перемещением товаров через границы стран — членов ЕАЭС, писал NEWS.ru.