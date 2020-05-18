Крупные магазины могут первыми открыться после карантина

Крупнейшие российские торговые компании выступили против планов Роспотребнадзора по снятию ограничений. Они предложили свой вариант выхода из самоизоляции.
Так, в первую очередь, по мнению ретейлеров, надо открыть крупные магазины площадью тысячу и более квадратных метров, а не залы не более 400 квадратных метров. Большие размеры торговой площади позволяют покупателям соблюдать дистанцию,
Послабления предлагается распространить и на магазины с отдельным входом внутри торговых центров. Своё решение ретейлеры апеллируют тем, что непродуктовая розница пострадала от карантина гораздо серьёзнее, несмотря даже на введение онлайн-торговли. Падение оборотов достигло 90% и более. При этом расходы на аренду, коммуналку и прочее остались прежними, а затраты на склады и логистику выросли.
Рекомендации Роспотребнадзора, считают владельцы крупных торговых сетей, неплохи, но ко всему надо подходить в индивидуальном порядке, в зависимости от типа магазина и количества покупателей в нём.
Ранее NEWS.ru сообщал, что торговые центры могут превратиться в полупустые бетонные коробки из-за послаблений арендаторам в новом законопроекте. Правительство, чтобы сгладить последствия пандемии, предлагает позволить арендаторам расторгать договоры аренды в одностороннем порядке.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен