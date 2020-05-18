Крупные магазины могут первыми открыться после карантина

https://static.news.ru/photo/e381a20a-9977-11ea-bb02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейшие российские торговые компании выступили против планов Роспотребнадзора по снятию ограничений. Они предложили свой вариант выхода из самоизоляции.

Так, в первую очередь, по мнению ретейлеров, надо открыть крупные магазины площадью тысячу и более квадратных метров, а не залы не более 400 квадратных метров. Большие размеры торговой площади позволяют покупателям соблюдать дистанцию, приводят мнение компаний «Известия».

Послабления предлагается распространить и на магазины с отдельным входом внутри торговых центров. Своё решение ретейлеры апеллируют тем, что непродуктовая розница пострадала от карантина гораздо серьёзнее, несмотря даже на введение онлайн-торговли. Падение оборотов достигло 90% и более. При этом расходы на аренду, коммуналку и прочее остались прежними, а затраты на склады и логистику выросли.

Рекомендации Роспотребнадзора, считают владельцы крупных торговых сетей, неплохи, но ко всему надо подходить в индивидуальном порядке, в зависимости от типа магазина и количества покупателей в нём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что торговые центры могут превратиться в полупустые бетонные коробки из-за послаблений арендаторам в новом законопроекте. Правительство, чтобы сгладить последствия пандемии, предлагает позволить арендаторам расторгать договоры аренды в одностороннем порядке.