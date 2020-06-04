Компаниям в РФ предрекли перевод части сотрудников на постоянную «удалёнку»

https://static.news.ru/photo/33752578-a66d-11ea-8581-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Публикации о сокращённых рабочих неделях в июне 2020 года напомнили о времени, когда в РФ предлагали ввести четырёхдневку. Но пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) позволила говорить о полном переводе персонала на «удалёнку», считает руководитель службы исследований сервиса HeadHunter Мария Игнатова.

Сейчас эта тема, скорее, неактуальна. После опыта, перенесённого в пандемию, многие компании думают о том, чтобы перевести сотрудников на удалённый режим работы постоянно, — цитирует её портал URA.RU.

Она добавила, что далеко не каждый руководитель готов перевести работников на четырёхдневку с сохранением зарплаты — это нанесёт сильный удар по доходам предприятий. В то же время удалённый режим позволит сэкономить — компании смогут искать небольшие офисы и тратить меньше денег на аренду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после пандемии, когда Россия выйдет из режима ограничений, рынок труда изменится. На нём сохранится тренд на удалённую работу, заданный во время самоизоляции