Компания Facebook в 2020 году не станет проводить запланированную на начало марта международную конференцию по маркетингу в Сан-Франциско. Отказ от мероприятия, ежегодно приносившего городу прибыль в размере около $11 млн, вызван вспышкой в Китае заболевания от нового коронавируса.
Представитель Facebook Энтони Харрисон заявил, что конференцию отменили «в целях предосторожности»,
При этом в компании добавили, что следующее подобное мероприятие запланировано на 2021 год.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Facebook и Twitter должны локализовать в России базы данных в течение 2020 года, иначе обе компании оштрафуют за неисполнение требований суда. Максимальная сумма возможного штрафа — 18 миллионов рублей. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что наложение штрафов не освободит американские компании от обязанности хранить данные в России. Соцсети не исполняют её с 2015 года.
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