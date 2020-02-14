https://static.news.ru/photo/b25d1462-4fc0-11ea-83d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Facebook в 2020 году не станет проводить запланированную на начало марта международную конференцию по маркетингу в Сан-Франциско. Отказ от мероприятия, ежегодно приносившего городу прибыль в размере около $11 млн, вызван вспышкой в Китае заболевания от нового коронавируса.

Представитель Facebook Энтони Харрисон заявил, что конференцию отменили «в целях предосторожности», сообщает газета San Francisco Chronicle.

При этом в компании добавили, что следующее подобное мероприятие запланировано на 2021 год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Facebook и Twitter должны локализовать в России базы данных в течение 2020 года, иначе обе компании оштрафуют за неисполнение требований суда. Максимальная сумма возможного штрафа — 18 миллионов рублей. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что наложение штрафов не освободит американские компании от обязанности хранить данные в России. Соцсети не исполняют её с 2015 года.