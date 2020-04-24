Компания Дерипаски попросила 10 млрд рублей из бюджета

Автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ», принадлежащая Олегу Дерипаске, попросила российские власти продлить на 2020 год программу государственных закупок и школьных автобусов. На это потребуется выделить около 10 млрд рублей из федерального бюджета.
Об этом
Программа закупок медицинских автомобилей и школьных автобусов реализуется с 2016 года. Средства на неё ежегодно выделялись из резервного фонда. Сорокин пообещал, что в 2020 году «Группа ГАЗ» готова произвести заказанную продукцию в кратчайшие сроки.
Как ранее передавал NEWS.ru, Олег Дерипаска собрался профинансировать из собственных средств строительство трёх больниц в Иркутской области для больных с COVID-19.
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