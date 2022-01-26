Канцлер Австрии выступил против санкций по «Северному потоку — 2»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что остановки «Северного потока — 2» как санкции против России в случае «вторжения» на Украину, окажется слишком мало. По его словам, санкции, которые разрабатываются в ЕС, окажутся для Москвы более чувствительными, сообщает РИА Новости.

Если думать о санкционном режиме, необходим ли он, потому что политику комбинируют с насилием, то этого очень мало. Если нам действительно нужно будет действовать решительно в случае военной эскалации, то те санкции, которые обсуждаются на европейском уровне, будут впоследствии чувствительными и для Российской Федерации, — отметил политик.

Нехаммер подтвердил, что в вопросе реагирования ЕС на возможную эскалацию на Украине Вена находится в контакте с Берлином.

Ранее стало известно, что в случае эскалации на Украине не стоит вводить никакие «газовые санкции» против России, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Он добавил, что нецелесообразно использовать сертификацию российского проекта «Северный поток — 2» как рычаг экономического давления.