Какой сейчас курс доллара и евро в РФ: что с рублем, прогнозы экспертов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России на 4 июня 2024 года, составляет 89,3755 рубля, а курс евро — 96,8721 рубля. Что будет с российской валютой в июне?

Укрепится ли рубль в начале лета

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что в ближайшее время рубль может укрепиться по отношению к доллару.

«Очередная волна укрепления рубля может быть вызвана сохраняющимися проблемами с оплатой импорта, что сокращает спрос на него, а значит, и на иностранную валюту. К тому же в выходные появилась информация, что страны G7 и ЕС обсуждают ограничения против банков, использующих Систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС) — российский аналог SWIFT», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, данная ситуация может затруднить поставки товаров в Россию, что негативно скажется на американской валюте. Курс доллара может опуститься до отметки 88–90 рублей в начале лета, спрогнозировал Бабин.

Доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов считает, что определяющим фактором для российской валюты в этом месяце станет заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке.

«Если по итогам заседания регулятор снова повысит ключевую ставку и доведет ее до 17% годовых, то рубль получит стимул для укрепления. В пользу такого решения ЦБ играет по-прежнему усиливающаяся инфляция», — сказал эксперт в комментарии RT.

Суверов напомнил, что также на курс рубля позитивно влияет сокращение вывоза капитала из страны, так как вывести крупные суммы из РФ стало достаточно проблематично.

«В то же время против рубля играет существенный рост бюджетных расходов: традиционно — чем больше денег обращается в экономике, тем сильнее это давит на рубль», — резюмировал доцент Финансового университета при правительстве России.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко уверен, что доллар в июне будет стоить примерно 88–94 рубля, а евро — 95–100 рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В ближайшее время возможно временное укрепление рубля до уровня 85–87 рублей за доллар. Однако к концу июня доллар может торговаться в диапазоне 88–94 рубля. Евро же в июне будет находиться в коридоре 95–100 рублей, тогда как юань останется в диапазоне 12–13,7 рубля», — рассказал aif.ru.

Что будет с рублем в течение лета

Финансовый консультант и основатель академии «Инвестиции просто» Татьяна Бунегина предположила, что летние месяцы обычно сопровождаются сниженной активностью на валютных рынках, что позволит уменьшить колебания российской валюты на рынке.

«Летние месяцы часто сопровождаются сниженной активностью на валютных рынках, что может приводить к меньшим колебаниям курса. Тем не менее неожиданные политические или экономические события могут вносить значительные коррективы в текущий тренд. Поэтому для более точного прогноза курса в июне важно следить за новостями и анализировать ключевые экономические показатели», — объяснила она.

Также экономист отметила, что цены на нефть являются главным фактором для укрепления рубля.

«Цены на нефть останутся главным драйвером валютного курса, поскольку они существенно влияют на экономику России. В случае сохранения высокой стоимости нефти рубль продолжит укрепление», — резюмировала Бунегина в разговоре со «Свободной Прессой».

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