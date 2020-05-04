Кабмин выделил 12 млрд рублей на субсидии по кредитам для застройщиков

Правительство выделило 12 млрд рублей на субсидирование ставок по кредитам для застройщиков. Средства будут направлены из резервного фонда.
Получателем денег станет акционерное общество «ДОМ.РФ», которому будет направлен транш через Минстрой,
Как указано в тексте постановления, бюджетные ассигнования будут выделены «на цели возмещения кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства».
Ранее NEWS.ru писал, что строительная сфера будет включена в перечень отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Проработать этот вопрос президент России поручил правительству до 20 мая.
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