https://static.news.ru/photo/285f46a8-3b62-11ea-958a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов 20 января индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3210 пунктов.

По данным торгов на 10:03 мск, индекс Московской биржи вырос на 0,48% и достиг 3212,23 пункта. Индекс РТС при этом увеличился на 0,51% до 1646,14 пункта. Курс доллара опустился на 0,15% до 61,46 рубля, курс евро — на 0,07% до 68,22 рубля.

Как писал NEWS.ru, 17 января, индекс Московской Биржи увеличился по сравнению с предыдущей сессией на 0,2% и достиг 3163,66 пункта. Индекс РТС показал рост в 0,2% — до 1617,13 пункта. Курс доллара составил 61,63 рубля за единицу. Курс евро прибавил две копейки — до уровня в 68,69 рубля.