https://static.news.ru/photo/84a44e58-432e-11ea-9df3-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск в течение 60 минут увеличил своё состояние на $2,3 млрд. Причём сам 48-летний основатель SpaceX ничего не делал, повысилась рыночная капитализация другой его компании — Tesla.

Перед закрытием торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже котировки акций выросли на 2,49% и составили $580,99, а затем ещё на 12% до $649, сообщает Bloomberg.

Состояние Маска увеличилось почти до $36 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Tesla 25 января стала вторым по рыночной стоимости автопроизводителем в мире после японской Toyota. Её акции за неделю выросли на 16%. Благодаря этому состояние Маска увеличилось на $1,7 млрд. Маск владеет 22% акций компании Tesla и занимает 28-е место в списке богатейших людей мира.