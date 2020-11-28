Греф рассказал, когда Россия сможет выйти из кризиса

https://static.news.ru/photo/9a32cd0e-32dd-11eb-b556-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Срок возвращения российской экономики к докризисным показателям не будет быстрым. Это может продлиться полтора-два года, считает глава Сбербанка Герман Греф.

По его оценке, в следующем году экономика выйдет на курс восстановления, но многое будет зависеть от того, смогут ли вакцина и лекарства от коронавируса остановить мировую эпидемию.

Если вакцина и другие препараты будут получены, если всё это поможет [предотвратить] распространение пандемии, то к середине или концу 2022 года экономика вернётся по своим масштабам к параметрам 2019 года, — цитирует ТАСС прогноз Грефа из интервью телеканалу Bloomberg.

Он отметил, что лишь после этого, возможно, можно будет говорить о восстановлении планов банка по прибыли.

NEWS.ru писал, что в октябре Международный валютный фонд улучшил прогноз по падению российской экономики в 2020 году с 6,6% до 4,1%. При этом в будущем году, по мнению экспертов МВФ, ВВП России вырастет всего на 2,8% вместо ожидаемых 4,1%.

Оценки МВФ на 2020 год оказались более оптимистичны, чем прогнозы российских ведомств. Так, Центробанк прогнозировал падение экономики России в текущем году на 4,5–5,5%. Однако в ЦБ ждут более высоких темпов роста ВВП в 2021 году — 3,5–4,5%.