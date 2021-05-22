Госкомпаниям станет труднее закупать иностранное ПО

К осени российский кабмин подготовит законопроект, осложняющий закупку зарубежного ПО и оборудования госзаказчиками. Об этом заявил директор «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух, пишет «Коммерсант».
Нововведения
Заместитель гендиректора Softline по работе с нацпроектами Андрей Шолохов уверен, что полный переход на отечественное ПО и оборудование для компаний невозможен по ряду причин, а ужесточение закупок даст лишь временный эффект.
Напомним, в 2016 и 2019 годах правительство приняло постановления, обязывающие госзаказчиков покупать преимущественно российское ПО и оборудование из специальных реестров Минцифры и Минпромторга.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что зависимость России от иностранного программного обеспечения является одной из угроз национальной безопасности страны.