Госкомпаниям станет труднее закупать иностранное ПО

https://static.news.ru/photo/27f6d75a-bc60-11eb-833d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К осени российский кабмин подготовит законопроект, осложняющий закупку зарубежного ПО и оборудования госзаказчиками. Об этом заявил директор «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух, пишет «Коммерсант».

Нововведения ужесточат проверки тендеров на закупку IT-решений. Так, госкомпаниям придётся обосновывать невозможность закупки российских решений. Причины будет анализировать экспертный совет при правительстве и специальная комиссия для контроля и анализа госзакупок в области ПО и электроники.

Заместитель гендиректора Softline по работе с нацпроектами Андрей Шолохов уверен, что полный переход на отечественное ПО и оборудование для компаний невозможен по ряду причин, а ужесточение закупок даст лишь временный эффект.

Напомним, в 2016 и 2019 годах правительство приняло постановления, обязывающие госзаказчиков покупать преимущественно российское ПО и оборудование из специальных реестров Минцифры и Минпромторга.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что зависимость России от иностранного программного обеспечения является одной из угроз национальной безопасности страны.