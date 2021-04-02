Рогозин считает зависимость от иностранного софта угрозой для России

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Третий за день штраф за неудаление информации с призывами к противоправным действиям получил Тwitter. Компания обязана в общей сложности выплатить почти 9 млн рублей.

Сообщается, что социальная сеть получила три штрафа в 3,2, 3,3 и 2,4 млн рублей. Общая сумма к выплате составляет 8,9 млн рублей. Компания должна оплатить штраф в течение 60 дней...