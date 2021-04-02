Рогозин считает зависимость от иностранного софта угрозой для России

Зависимость России от иностранного программного обеспечения является одной из угроз национальной безопасности страны. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, который негативно влияет не только на информационную безопасность госкорпорации «Роскосмос», но и в целом угрожает национальной безопасности России, — рассказал Рогозин на совещании по вопросам импортонезависимости в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Ранее департамент цифрового развития Роскосмоса с привлечением экспертов головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш разработал дорожную карту по импортонезависимости в области IT-технологий.
В целях получения более качественных продуктов, усиления позиций в качестве заказчика Роскосмос объединяет усилия с госкорпорацией «Росатом», компаниями «Ростелеком» и «Газпромнефть» и учреждает Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и IT-оборудования, — говорится в сообщении Роскосмоса.
Как писал NEWS.ru, российские власти обязали предустанавливать российское программное обеспечение на технические сложные товары, к которым также относятся гаджеты. Это норма начала действовать с 1 апреля. Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2019 года. Он должен был вступить в силу 1 июля 2020 года, но из-за пандемии вступление нормы в силу перенесли.