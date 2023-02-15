Госдума готовит сюрприз для нефтяников Госдума спешно рассмотрит проект изменения налогов для нефтяной отрасли

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Госдума 15 февраля планирует внепланово рассмотреть в первом чтении законопроект о применении дисконтов к цене Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть, сообщили «Интерфаксу» в думском комитете по энергетике. Новые правила позволят адаптироваться нефтяным компаниям к применению нового порядка расчета налогов на базе котировок Urals.

Решили принимать сегодня, его не подавали заранее, он на завтра в плане, но принимать будут сегодня «с голоса», — рассказал источник.

Отмечается, что для расчета предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: в апреле — на $34 за баррель, в мае — на $31 за баррель, в июне — на $28 за баррель, в июле — на $25 за баррель.

Кроме того, в законопроекте предлагается увеличить с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин. Также предусматривается ввести ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизелю, установив предел в размере $10 за баррель.

Ранее в Госдуме предложили распространить нулевую ставку налога на прибыль для организаций, которые работают в сфере информационной безопасности и защиты критической информационной инфраструктуры. Автор инициативы депутат Антон Немкин пояснил, что такая мера поддержит важные для страны направления IT-индустрии и поможет ее равномерному развитию. По его словам, на данный момент законопроект находится на рассмотрении в Минцифры и Минэкономразвития.