Глава Сбербанка сообщил о начале восстановления экономики РФ

Президент «Сбербанка» Герман Греф рассказал о состоянии российской экономики в связи с пандемией коронавируса. По его словам, активность начала восстанавливаться.
Однако темпы роста в настоящий момент недостаточны,
В целом, потихоньку, пока ещё не теми темпами, которые бы хотелось видеть, но идет восстановление, оживление экономики, — подчеркнул он.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедляется инфляция и начала укрепляться национальная валюта. Глава государства на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики заметил, что получил информацию о замедлении инфляции и укреплении рубля из неких документов, не уточнив их характер.
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