Глава Сбербанка сообщил о начале восстановления экономики РФ

https://static.news.ru/photo/eae9e6a6-e892-11e9-b3a4-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Президент «Сбербанка» Герман Греф рассказал о состоянии российской экономики в связи с пандемией коронавируса. По его словам, активность начала восстанавливаться.

Однако темпы роста в настоящий момент недостаточны, передаёт РИА Новости. Индексы начали восстановление активности после майских праздников.

В целом, потихоньку, пока ещё не теми темпами, которые бы хотелось видеть, но идет восстановление, оживление экономики, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедляется инфляция и начала укрепляться национальная валюта. Глава государства на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики заметил, что получил информацию о замедлении инфляции и укреплении рубля из неких документов, не уточнив их характер.