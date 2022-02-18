Глава Минфина назвал сроки принятия закона о криптовалютах

Минфин РФ обсуждает налогообложение криптоактивов и изучает опыт других стран, заявил глава министерства Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, главным вопросом является процесс признания и легализации криптоактивов, в целом же законопроект о криптовалютах может быть принят уже в этом году.

Криптовалюта — это порождение Интернета, и если мы хотим запретить криптовалюту, то надо запрещать Интернет. <...> Мы считаем, что легализация всегда лучше, чем запрет, который легко обходится, — отметил он.

Министр отметил, что майнинг криптовалют в России следует легализовать, присвоив этому виду деятельности специальный код, что повлечёт за собой вопросы идентификации участников этого бизнеса и их налогообложения, и следовательно, пополнит бюджет.

По словам Силуанова, легализация криптовалюты также позволит защитить людей, которые не являются профессиональными участниками финансового рынка, ограничив сумму их вложений в этот актив. В целом же инвесторов предполагается разделить на профессиональных и непрофессиональных. Законопроект о регулировании криптовалют позволит также идентифицировать людей, которые при помощи криптовалюты хотят проводить нелегальные операции.

Ранее первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что криптовалюта не должна быть доступна неквалифицированным инвесторам, а интеграция механизма её приобретения в отечественную финансовую систему имеет серьёзные риски. С его мнением согласился замглавы Минфина Алексей Моисеев, предложив ограничить покупку криптовалюты для неквалифицированных инвесторов суммой в 50 тысяч рублей.