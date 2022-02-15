В ЦБ высказались против продажи криптовалюты людям без опыта инвестиций
Александр Чеков
Александр Чеков
12:51, 15 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Криптовалюта не должна быть доступна неквалифицированным инвесторам, считает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Он добавил, что интеграция механизма её приобретения в отечественную финансовую систему имеет серьёзные риски, передаёт «Интерфакс».
Чистюхин высказал своё мнение в ходе конференции «Коммерсанта» «Финансовый рынок — 2022. Новые цели в новых реалиях». С его мнением согласился замглавы Минфина Алексей Моисеев, предложив ограничить покупку криптовалюты для неквалифицированных инвесторов суммой в 50 тысяч рублей.
Я считаю, что эти ограничения необоснованны, но не в том смысле — 50 тысяч рублей или 160 тысяч рублей, а в том, что в принципе неквалифицированные инвесторы никакого отношения к криптовалюте на территории РФ иметь не должны, — ответил Чистюхин.
Представитель ЦБ подчеркнул, что процеcс покупки юридическими и физическими лицами криптовалюты на зарубежных биржах распространяется, но не захватил всех профучастников и инфраcтруктуру.
По большому счёту часть инвесторов от него отделена, и нам бы хотелось, чтобы такой статус-кво и сохранился, — резюмировал он.
Как известно, Центробанк выступает за запрет любых операций с криптовалютой и её майнинга на территории России. Среди причин называется возможность нелегальной деятельности и финансирование терроризма.
Ранее Минфин России сообщил, что выступает за регулирование, а не за запрет криптовалют, в связи с чем подготовил соответствующую концепцию и направил её в правительство, которое должно высказать своё мнение по данному вопросу.