https://static.news.ru/photo/0560a094-df77-11e9-a3a1-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство экономического развития России ожидает снижения годовой инфляции в октябре 2019 года. По словам главы ведомства Максима Орешкина, показатель опустится ниже целевого уровня в 4%.

Орешкин отметил, что такой прогноз экономисты сделали исходя из макроэкономических факторов. Он пояснил, что в рамках бюджетной политики удалось добиться минимизации дефицита.

Это, уверен министр, вместе со снижением инфляции открывает пространство для действий денежно-кредитной политики, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что годовая инфляция в РФ в сентябре может оказаться ниже 3,9%. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития Полина Бадасен.