Министерство экономического развития России ожидает снижения годовой инфляции в октябре 2019 года. По словам главы ведомства Максима Орешкина, показатель опустится ниже целевого уровня в 4%.
Орешкин отметил, что такой прогноз экономисты сделали исходя из макроэкономических факторов. Он пояснил, что в рамках бюджетной политики удалось добиться минимизации дефицита.
Это, уверен министр, вместе со снижением инфляции открывает пространство для действий денежно-кредитной политики, передаёт
Ранее News.ru писал, что годовая инфляция в РФ в сентябре может оказаться ниже 3,9%. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития Полина Бадасен.