Глава МЭР подтвердил, что власти не обсуждают введение новых налогов

https://static.news.ru/photo/f910e23a-d404-11ea-aa7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тема введения нового оборотного налога в правительстве не готовилась и не обсуждалась. Об этом в своём Instagram сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В связи с этим недоразумением, несмотря на то что министерство уже озвучило официальную позицию, сообщаю ещё раз. Ни на каких правительственных уровнях тема, что будет введён новый налог, «кипящая» в СМИ 1 августа, не обсуждалась и не готовилась к обсуждению, — написал он.

Министр добавил, что источником слухов стали необработанные тексты, попавшие в СМИ по вине сотрудников департамента регуляторной политики.

Некоторое время назад появились сообщения о том, что МЭР подготовило документ, который содержит предложение о введении единого оборотного налога в размере 6,2% от выручки взамен четырёх основных налогов для реализации принципа равенства налогообложения.

Как писал NEWS.ru, в министерстве отметили, что проект плана проведения оценки фактического воздействия нормативно-правовых актов, в котором содержится предложение о едином оборотном налоге, будет пересмотрен. При этом подчеркнули, что все включённые в план предложения являются позицией заявителей, а не ведомства.