Глава «Газпром нефти» рассказал о российском проекте улавливания углерода

В России может возникнуть новая отрасль, по масштабам сопоставимая с нефтяной и обладающая большим экспортным потенциалом. Речь идёт о предоставлении услуги по улавливанию, транспортировке и захоронению углерода, который является основным парниковым газом наряду с метаном, сообщил глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Его слова приводит ТАСС.

Дюков отметил , что новая отрасль будет очень важна для металлургов, энергетиков, производителей удобрений и цемента, которые имеют очень высокий углеродный след и в случае ужесточения ограничений в мире могут остаться без рынков сбыта.

Все понимают, что если мы ставим перед собой задачу по декарбонизации нашей экономики, то без проектов улавливания и захоронения эту задачу не решить. Занимаясь только энергоэффективностью и переходя на ВИЭ, высаживая леса, мы эту задачу не решим, — подчеркнул Дюков.

По его словам, «Газпром нефть» уже начала прорабатывать пилотный проект в Оренбургской области мощностью 1 млн тонн и планирует вложить в него 30 млрд рублей. Для его реализации необходимо создать нормативное регулирование и разработать экономическую модель проекта. В дальнейшем Россия, обладая немалыми возможностями по захоронению углерода, может начать оказывать эти услуги другим странам.

Ранее Всемирный банк представил очередной доклад по российской экономике, в котором проанализировал разные сценарии глобального «зелёного перехода» и их влияние на Россию. В общей сложности речь идёт о четырёх сценариях, предусматривающих введение глобального углеродного налога и налога на углеродоёмкую продукцию из таких стран, как Россия. При этом отказ от декарбонизации обернётся для России падением ВВП и дохода к 2050 году из-за общего падения спроса на углеводороды.