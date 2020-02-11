https://static.news.ru/photo/27fc76e2-4ce0-11ea-b0a6-fa163e074e61_660.jpg Джером Пауэлл Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Руководитель Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Джером Пауэлл рассказал о рисках для мировой экономики. По его словам, распространение коронавируса в Китае может повлиять на весь мир.

Болезнь способна привести к проблемам в Китае, что окажет влияние на глобальную ситуацию, считает он. Такие показания Пауэлл в письменной форме дал Конгрессу США, передаёт РИА Новости.

Некоторая неопределённость относительно торговли недавно снизилась, но риски для прогноза [роста] сохраняются. В частности, мы внимательно отслеживаем появление коронавируса, который может привести к перебоям в Китае, которые повлияют и на всю глобальную экономику, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, жертвами начавшейся в декабре эпидемии коронавируса стали более тысячи человек, выздоровели более 4 тысяч. К 11 февраля зафиксировано 42,7 тысячи случаев заражения — за пределами Китая лишь несколько десятков.