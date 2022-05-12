Глава Евросовета допустил введение санкций против российского газа

Фото Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Глава Евросовета Шарль Мишель не исключил, что российский газ со временем может стать объектом санкций. При этом он подтвердил, что о полном отказе от энергоносителей из России речь пока не идёт, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы Евросовета телеканалу NHK.

Это может быть через какое-то время, но рано или поздно [российский] газ может стать объектом санкций, — заявил Мишель.

Он уточнил, что ЕС продолжит придерживаться курса на обеспечение независимости от российских энергоресурсов, хотя в краткосрочной перспективе это может оказаться затруднительным для некоторых членов Евросоюза. В связи с этим рассматривается вопрос о финансовой поддержке таких стран.

4 мая пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что заявки потребителей из Европы на поставку российского газа транзитом через Украину увеличились на 43% и составили 791 млн кубометров. Представитель компании также отметил, что после того как «Газпром» приостановил поставки газа на территорию Польши, страна стала получать энергоресурсы из России физическим реверсом из Германии.