https://static.news.ru/photo/35cde0bc-bdac-11e9-b3f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов назвал ошибкой решение о повышении НДС. По его словам, этот шаг стал одной из причин низкого экономического роста в стране.

Он рассказал, что доходы федерального бюджета в первом полугодии текущего года увеличились на примерно 11%, расходы — на 3%, а профицит достиг отметки в 3,1% ВВП. Последний показатель не фиксировался «даже в самые лучшие годы до 2007-го».

Задорнов пояснил, что государство изъяло из экономики деньги и «забрало из себе», однако оно «не может ими распорядиться», на что указывает профицит.

Я не придерживаюсь точки зрения, что если деньги из экономики забирает государство, то это хорошо. Если налоги достаточные и есть профицит, разумнее отдать налоги людям и бизнесу: они распорядятся деньгами лучше государства, — считает глава банка.

Также рост экономики, по его мнению, замедляет повышение ключевой ставки ЦБ и ожидание новых санкций со стороны США, передаёт РБК .

Как писал News.ru, ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российский бюджет дополнительно получил 650 млрд рублей после повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Чиновник пояснил, что деньги от НДС в основном направляются на стимулирование роста экономики РФ.