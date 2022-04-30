«Газпром» сообщил о росте спроса на российский газ на Западе

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заявки потребителей из европейских стран на поставки российского газа по состоянию на 30 апреля возросли и составляют 71,7 млн кубометров. Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Он отметил, что транзит со стороны России продолжается в штатном режиме.

Ранее Германия и Греция заявили, что готовы увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу после того, как в эти страны будут остановлены поставки российских энергетических ресурсов. Причиной перекрытия доступа к российскому топливу послужил отказ этих стран оплачивать его в рублях.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, который определяет новый порядок оплаты поставок российского газа покупателями из «недружественных» стран. Согласно документу, компании этих государств должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот, в свою очередь, будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублёвые счета импортёров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.

26 апреля «Газпром экспорт» направил уведомление в «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр напомнил, что потребители были своевременно уведомлены об изменении схемы расчётов. Позже премьер Болгарии Кирил Петков назвал такое решение «Газпрома» «рэкетом и шантажом».