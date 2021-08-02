«Газпром» не стал бронировать транзитные мощности Польши и Украины

«Газпром» не стал бронировать транзитные мощности газопровода «Ямал-Европа» через Польшу на IV квартал 2021 года, а также на первые три квартала 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итоги аукциона на платформе бронирования GSA Platform.

Как сообщается, на аукцион были выставлены твёрдые транзитные мощности на 89 млн куб. м в сутки.

«Газпром» также не стал бронировать дополнительные твёрдые транзитные мощности через Украину на IV квартал 2021 года. Была выставлена мощность в объёме 9,8 млн куб. м в сутки.

Ранее стало известно, что «Газпром» готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, однако этот вопрос должен решаться на рыночных условиях. Как заявил председатель правления и совета директоров корпорации Алексей Миллер, компания готова увеличить объёмы поставок топлива через Украину на условиях наличия новых закупок на рыночных условиях и по рыночным ценам.

На Украине между тем заявили о возможности полного прекращения транзита газа через страну и демонтажа соответствующего оборудования со стороны «Газпрома». Тем не менее представители украинской газотранспортной системы намерены бороться за сохранение транзита и против «Северного потока — 2». По их словам, маршрут предстоит сертифицировать, а это требует выполнения жёстких норм европейского энергетического законодательства.