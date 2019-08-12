https://static.news.ru/photo/bafd9212-bd59-11e9-a2c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Tzu-chao Lin/imageBROKER.com

Alpari Forex, Forex Club и Instaforex, чьи представительства в 2018 году Центробанк РФ лишил лицензий, продолжают активно работать на территории России.

Предписания ЦБ выполнены организациями формально: представительства закрыты, с клиентами рассчитались, но деньги с российских карт можно переводить дилерам через онлайн-кабинет, пишут « Известия ».

Кроме того, компании ведут аккаунты в соцсетях, взаимодействуют с клиентами и размещают рекламу в Сети. Представитель ЦБ заявил, что бороться с ними будет возможно лишь в том случае, если Госдума примет закон, позволяющий ЦБ блокировать мошеннические финансовые сайты.

В ФАС изданию рассказали, что деятельность форекс-дилеров, лишённых лицензии, на российском рынке должна квалифицироваться, как незаконная.

Как писал News.ru ранее, сотрудники ГУ Банка России по ЦФО за первое полугодие 2019 года выявили в Москве и Подмосковье 148 организаций с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке. Большую часть из них составили нелегальные кредиторы — всего 78 компаний. Из них 72 находились в столице, а шесть — в Московской области.

.