Forbes составил рейтинг самых надёжных банков России 2021 года

https://static.news.ru/photo/6e36af28-8d0e-11eb-bfb4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Forbes представил топ-100 самых надёжных банков России, в котором первую строчку занимает «Сбер». В последний раз этот банк возглавлял рейтинг в 2017 году.

После этого «Сбер» занимал два года подряд четвёртое место по надёжности. На втором месте оказался Райффайзенбанк, на третьем остался Росбанк., сообщает издание. На последнем месте оказался «Банк национальный стандарт», 99 место занял «Татсоцбанк», на 98 месте оказался «Международный финансовый клуб».

В десятку самых надёжных банков также входят Bank of China, ВТБ, ИНГ Банк (Евразия), замыкает её Газпромбанк.

В позапрошлом году ЮниКредит банк считался самым надёжным банком России по версии Forbes. Второе место в рейтинге занял Райффайзенбанк, а на третьем оказался лидер 2018 года — Росбанк. Четвёртая позиция досталась Сбербанку, пятая — у ВТБ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году журнал Forbes составил рейтинг самых надёжных банков России, первое место в котором занял Райффайзенбанк. На второй строчке в списке расположился Юникредит банк. На третьем месте — Росбанк.