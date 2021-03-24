Forbes составил рейтинг самых надёжных банков России 2021 года

Forbes представил топ-100 самых надёжных банков России, в котором первую строчку занимает «Сбер». В последний раз этот банк возглавлял рейтинг в 2017 году.
После этого «Сбер» занимал два года подряд четвёртое место по надёжности. На втором месте оказался Райффайзенбанк, на третьем остался Росбанк.,
В десятку самых надёжных банков также входят Bank of China, ВТБ, ИНГ Банк (Евразия), замыкает её Газпромбанк.
В позапрошлом году ЮниКредит банк считался самым надёжным банком России по версии Forbes. Второе место в рейтинге занял Райффайзенбанк, а на третьем оказался лидер 2018 года — Росбанк. Четвёртая позиция досталась Сбербанку, пятая — у ВТБ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году журнал Forbes составил рейтинг самых надёжных банков России, первое место в котором занял Райффайзенбанк. На второй строчке в списке расположился Юникредит банк. На третьем месте — Росбанк.