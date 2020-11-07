Финансисты заметили интерес россиян к валюте на фоне выборов в США

https://static.news.ru/photo/cb7ca630-20c9-11eb-8128-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банковские аналитики в России фиксируют резкий рост покупок долларов США и евро накануне выборов главы США. Так, по сравнению с первой декадой октября текущего года, интерес граждан РФ к американской валюте вырос на 35%, а к евро — на 11%.

В прошлом месяце продолжили увеличиваться суммы одной операции с долларами и евро. В октябре они в среднем составляли 84 742 рубля, прибавив 7% по сравнению с сентябрём и 61% по сравнению с январём. Но самый высокий средний чек валютообмена за 10 месяцев 2020-го пришёлся на апрель — 97 047 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Европейская валюта проигрывает в востребованности у россиян — число её октябрьских покупок клиентами некоторых банков на 55% меньше, чем доллара, а продаж — на 48%, отметили аналитики.

В ноябре высокая волатильность национальной валюты сохранится до снижения темпов распространения пандемии [коронавирусной инфекции нового типа] и до начала массового вакцинирования населения. При победе Джозефа Байдена на президентских выборах [в США] повышается риск принятия новых санкционных мер. Торговый диапазон в ноябре: USD/RUB — 75–85, а EUR/RUB — 88–​98, — отметил директор департамента операций на финансовых рынках банка Максим Тимошенко.

Накануне Банк России с расчётами продал на внутреннем рынке валюту на 9,6 млрд рублей. Как отмечали в Минфине, объём продажи валюты по бюджетному правилу с 7 октября по 6 ноября достигнет 126,9 млрд рублей, ежедневно на эти цели планируется выделять сумму в эквиваленте 5,8 млрд рублей. Объём продажи валюты с 9 ноября по 4 декабря составит 50,1 млрд рублей, для чего каждый день будет выделяться сумма в эквиваленте 2,5 млрд рублей.

Тенденция в колебаниях рубля сохранится вне зависимости от того, кто станет президентом США — нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп или демократ Джо Байден. Об этом заявил директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР ДВФУ Александр Абрамов. Он добавил, что турбулентность проявится при любом президенте США, но когда, пока неизвестно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сумма наличных денег на руках у граждан и в кассах российских предприятий к 1 октября достигла 12,1 триллиона рублей. Это число немногим больше 10% от ВВП, что сравнимо с Великобританией, Францией или Италией. Всё это говорит о недоверии рядовых людей к банковским структурам на фоне усиливающегося кризиса доходности.