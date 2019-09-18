https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы, который признал недействительным возбуждение дела о сговоре нефтетрейдеров, подала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Служба заподозрила компании «Солид — товарные рынки» и «А-Ойл» в проведении между собой фиктивных сделок, передаёт ТАСС . Обе компании работают в секции «Нефтепродукты» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

В суд по поводу претензий ФАС обратилась компания «Солид — товарные рынки». В конце августа решение ведомства было признано недействительным. Суд, в качестве причины, назвал «выход за пределы полномочий» и учёл, что контроль за соблюдением правил участниками при проведении организованных торгов осуществляет ЦБ, а не ФАС.

Начальник управления по борьбе с картелями антимонопольной службы Андрей Тенишев заявил, что с решением суда первой инстанции ведомство не согласно.

Уверены в законности приказа о возбуждении дела в отношении этого картеля и намерены доказать свою правоту в суде, — пояснил он.

В пресс-службе сообщили, что жалоба подана 16 сентября в Девятый апелляционный арбитражный суд.

Ранее News.ru писал, что в июле вице-премьер Дмитрий Козак оценил ситуацию на рынке топлива в РФ как стабильную.