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Закон, освобождающий студентов, аспирантов и ординаторов от НДФЛ с материальной помощи, вступил в силу с 1 января. Закон освобождает от выплат в пределах 4 тыс. рублей.

Инициатором документа была группа депутатов во главе с Ириной Яровой, которая считает, что матпомощь — это особая выплата и она связана с трудной жизненной ситуацией. Поэтому важно, чтобы помощь дошла...