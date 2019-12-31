Нефтяная компания ExxonMobil добилась в суде США отмены штрафа на $2 млн за нарушение американских санкций против России. Федеральный судья Джейн Бойл решил, что в 2014 году компания не получила необходимого времени на сворачивание контрактов с «Роснефтью», которые нарушали ограничения утверждённые администрацией Барака Обамы.
Об этом
Штраф признан неправомерным и отменён.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ExxonMobil собирается продать свои активы на $25 млрд. Именно столько американская компания рассчитывает выручить за нефтяные и газовые месторождения в Европе, Азии и Африке. Полученные средства ExxonMobil намерена инвестировать в несколько крупных проектов в Гайане, Мозамбике, Папуа — Новой Гвинее, Бразилии и США.
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