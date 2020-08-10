Европа столкнулась с дилеммой из-за «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/683c7ad8-db22-11ea-b4f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Угрозы со стороны США в адрес германского города Засниц из-за строительства газопровода «Северный поток — 2» стали ударом в лицо европейцам. Такое мнение озвучило издание Handlesblatt в публикации, посвящённой этой теме.

Несмотря на то, что формально требования прекратить помогать реализации проекта выставлены руководству порта Мукран, выступающему как логистический центр, это прямая угроза самому Засницу.

Автор публикации Клаус Стратман задаётся вопросом, можно ли терпеть подобное от американцев, которые вот уже несколько лет усиливают давление на Европу. В их решимости остановить реализацию «Северного потока — 2» нет сомнений.

В материале отмечается, что Евросоюз и Германия отреагировали на требование Соединённых Штатов довольно сдержанно. При этом в статье подчеркивается, что часть немецкого эстеблишмента призвала ввести против США контрсанкции — например, импортную пошлину на поставки газа. Однако Берлину для такого ответа пока не хватает решимости.

Европа стоит перед дилеммой, из которой нет элегантного выхода. Все альтернативные действия связаны с теми или иными проблемами. Но самый бесперспективный путь — это ничего не предпринимать и ждать следующей провокации из США, — сделал вывод Стратман.

Он также указал на то, что американские власти пытаются вынудить европейцев отказаться от строительства «Северного потока — 2», прикрываясь антироссийскими лозунгами, в то время как Вашингтон сам покупает у Москвы нефть после прекращения поставок из Венесуэлы.

15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются и тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков.

Законопроект о новых санкциях против газопровода группа американских парламентариев внесла в Сенат 4 июня. Он предполагает экономические ограничения в отношении страховщиков судов, которые задействованы в прокладке газопровода.

После первого пакета санкций в декабре 2019 года швейцарская Allseas вышла из проекта. «Газпром» перебросил судно-трубоукладчик «Академик Черский» с Тихого океана, в мае оно прибыло к месту работ.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данное время проект реализован на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее NEWS.ru писал, что три американских сенатора отправили письмо оператору германского порта Мукран Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили «финансовым разрушением» компании в случае продолжения работ над проектом «Северный поток — 2».