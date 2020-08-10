Европа столкнулась с дилеммой из-за «Северного потока — 2»

Угрозы со стороны США в адрес германского города Засниц из-за строительства газопровода «Северный поток — 2» стали ударом в лицо европейцам. Такое мнение озвучило издание Handlesblatt в публикации, посвящённой этой теме.
Несмотря на то, что формально требования прекратить помогать реализации проекта выставлены руководству порта Мукран, выступающему как логистический центр, это прямая угроза самому Засницу.
Автор публикации Клаус Стратман
В материале отмечается, что Евросоюз и Германия отреагировали на требование Соединённых Штатов довольно сдержанно. При этом в статье подчеркивается, что часть немецкого эстеблишмента призвала ввести против США контрсанкции — например, импортную пошлину на поставки газа. Однако Берлину для такого ответа пока не хватает решимости.
Европа стоит перед дилеммой, из которой нет элегантного выхода. Все альтернативные действия связаны с теми или иными проблемами. Но самый бесперспективный путь — это ничего не предпринимать и ждать следующей провокации из США, — сделал вывод Стратман.
Он также указал на то, что американские власти пытаются вынудить европейцев отказаться от строительства «Северного потока — 2», прикрываясь антироссийскими лозунгами, в то время как Вашингтон сам покупает у Москвы нефть после прекращения поставок из Венесуэлы.
15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются и тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков.
Законопроект о новых санкциях против газопровода группа американских парламентариев внесла в Сенат 4 июня. Он предполагает экономические ограничения в отношении страховщиков судов, которые задействованы в прокладке газопровода.
После первого пакета санкций в декабре 2019 года швейцарская Allseas вышла из проекта. «Газпром» перебросил судно-трубоукладчик «Академик Черский» с Тихого океана, в мае оно прибыло к месту работ.
«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данное время проект реализован на 93%.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Ранее NEWS.ru писал, что три американских сенатора отправили письмо оператору германского порта Мукран Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили «финансовым разрушением» компании в случае продолжения работ над проектом «Северный поток — 2».
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