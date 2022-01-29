Если Россия ничего не поставит, будет туго

Дальнейшая эскалация украинского кризиса может повлиять на поставки российского газа в Германию. Такой прогноз сделала глава отдела энергетики, транспорта и окружающей среды Немецкого института экономических исследований Клаудия Кемферт. Она также перечислила ошибки, которые допустила Германия в контексте текущего энергетического кризиса в Евросоюзе, но при этом выразила уверенность, что текущих запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) хватит, чтобы пережить зиму и Германии, и остальной Европе. Подробности — в материале NEWS.ru.

По словам Клаудии Кемферт, если украинский конфликт усугубится и Россия действительно прекратит поставки газа в Германию, то «страна окажется в эпицентре газового кризиса». В настоящее время немцы покупают почти 50 процентов газа в России.

Если Россия вообще ничего не поставит, то будет туго, — сказала она.

В результате цены на газ продолжат расти, а вместе с ними и затраты для потребителей и экономики в целом.

В частности, вырастут расходы на отопление. В энергетическом секторе будет использоваться больше угля, что приведёт к увеличению парниковых выбросов. Это, в свою очередь, повысит цену на электроэнергию. Единственной причиной высоких цен на электроэнергию являются ценовые шоки, вызванные энергетическим кризисом и противостоянием.

Затраты растут не из-за энергоперехода к зелёной энергетике, а из-за задержки с этим переходом. В результате больше всего страдают граждане ЕС с низкими доходами. Им следует компенсировать расходы за счёт выплаты дохода от углеродных выбросов.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Клаудия Кемферт перечислила ошибки, допущенные Германией в контексте энергетического кризиса.

По её мнению, стране нужен стратегический запас газа, о котором немцы говорят уже более десяти лет. Она назвала ошибкой «продажу части немецких газохранилищ российской газовой компании („Газпром“ контролирует через дочернюю компанию четыре ПХГ в Германии. — NEWS.ru) без введения соответствующих правил на случай чрезвычайных ситуаций».

Ещё одним провалом, по её мнению, стало то, что немцы за 15 лет так и не построили собственный СПГ-терминал для импорта сжиженного газа из иных источников кроме России. Другие европейские страны гораздо больше внимания уделяют диверсификации своих поставок, полагает эксперт.

В настоящее время резервуары для хранения газа заполнены менее чем наполовину. Тем не менее вместе с газохранилищами из других европейских стран газа достаточно для снабжения Германии, а также всей Европы в течение зимы, резюмирует Клаудия Кемферт. После ознакомления с мнением немецкого эксперта возникает резонный вопрос, какие основания имеет под собой озабоченность вопросом незаполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков пояснил, что дело в ежесуточном потреблении топлива из ПХГ.

Чем меньше газа в ПХГ, тем меньше его можно извлекать. И самое опасное, если в феврале-марте приходят морозы. Получается, что газ в ПХГ вроде ещё есть, а достать его в нужном объёме ежесуточно уже невозможно. Приходится увеличивать импорт, — сказал он.