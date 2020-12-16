Эксперты объяснили эскалацию танкерной войны на Ближнем Востоке

https://static.news.ru/photo/0b7627fe-4099-11eb-bf65-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

На Ближнем Востоке обострилась ситуация вокруг транзита нефти с Аравийского полуострова. В регионе проявляются признаки очередной танкерной войны. Эксперты объяснили, почему это происходит.

23 ноября в Красном море у побережья Саудовской Аравии подвергся нападению нефтяной танкер Agrari, шедший под флагом Мальты. Судно атаковали в момент выхода из портового терминала. Танкер получил пробоину выше ватерлинии. После этого случая в водах Красного моря были найдены и обезврежены как минимум пять мин иранского производства, которые установили повстанцы-хуситы из Йемена. 14 декабря сингапурский танкер BW Rhine, стоявший у нефтяного терминала в Джидде, атаковали с помощью заминированной лодки. Саудовская Аравия после инцидента закрыла порт на неопределённый срок.

Эти происшествия привели к тому, что Великобритания, по данным газеты The Independent, пошла на развёртывание войск для защиты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, критически важной для мировой экономики.

Политолог Дмитрий Евстафьев заявил порталу oilcapital.ru, что танкерная война может перерасти в масштабный вооружённый конфликт.

До нового президента США надо дожить, до этого момента остался ещё месяц, за который может произойти всё, что угодно. Поэтому мы можем наблюдать достаточно резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе затрагивающее нефтяные вопросы. Мы наблюдаем на Ближнем Востоке предшоки большого конфликта между Саудовской Аравией и стоящим за ней Израилем, а также Ираном. Гегемон в регионе в виде тандема Саудовской Аравии и Израиля гораздо более выгоден для США. <...> Предшоки могут оттягивать большую войну, они могут её сместить, например, в сторону Йемена, но полностью ликвидировать угрозу не в состоянии, — поделился мнением эксперт.

Евстафьев добавил, что давление на нефтяную отрасль стран региона в ближайшее время продолжится, что может вызвать резкие колебания цен на сырьё.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков посчитал, что официальное вступление в должность президента США кандидата от демократов Джо Байдена не приведёт к урегулированию ситуации в районе Аравийского полуострова.

Это не является для него первоочередной задачей. От Байдена ждут борьбы с коронавирусом. Он обещал, что с этим справится лучше, чем Трамп, — отметил Юшков.

Эксперт добавил, что после прихода демократа в Белый дом возможно снятие американских санкций с Ирана.

Алексей Анпилогов, президент фонда «Основание», напомнил, что в регионе уже давно продолжаются локальные конфликты, в частности в Йемене. Он также усомнился, что Байден в качестве президента сможет принести мир на Ближний Восток.

Он, безусловно, постарается вернуться к ядерной сделке с Ираном. Он это продекларировал. <...> Тем не менее существует нестабильность в Ираке, где продолжается холодная война между суннитами, шиитами и курдами. Остаётся и Сирия, где переплетено слишком много интересов. Неспокойно в Ливии. Поэтому терактов будет меньше, но полностью их исключить мы не можем. Нефть рассматривается как геополитическое и геоэкономическое оружие, — заключил эксперт.

Как передавал NEWS.ru, Иран пообещал нарастить экспорт нефти до 2 млн баррелей в сутки после снятия санкций.