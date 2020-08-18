Экономист заявил, что весь мир ожидает «роковой сентябрь»

https://static.news.ru/photo/10433148-e165-11ea-b582-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для России, как и для всего остального мира, грядущий сентябрь станет роковым. Такое мнение выразил экономист Михаил Делягин.

По мнению эксперта, на территории РФ в сентябре могут продолжиться массовые митинги после проведения выборов. Волна хабаровских протестов, вызванных арестом губернатора Сергея Фургала, имеет шанс не прекратиться, посчитал экономист. Делягин подчеркнул, что в случае обнаружения фальсификаций во время голосования гнев народа может привести к массовым акциям протеста — и не только в Хабаровске, но и в других регионах.

Как заявил специалист, всё это будет сопровождаться девальвацией и обрушением рубля — процессами, которые неизбежны в кризисное время.

В США, сказал Делягин, ситуация тоже будет складываться не лучшим образом. В Штатах в сентябре подходит к концу президентская гонка, предваряющая само голосование, назначенное на 3 ноября. В рамках политического противостояния американские демократы постараются устроить в стране хаос. Их цель будет заключаться в полной дискредитации действующей власти и в приведении к руководству государством своего кандидата.

Элиты в США, заметил Делягин, могут спровоцировать обвал рынка. После этого все «побегут» переводить сбережения в доллар, как в традиционную «валюту-убежище». Из-за этого, сказал экономист, всё и «сдуется».

В связи с этим россиянам лучше хранить сбережения в евро, швейцарских франках или золотых монетах, — сказал Делягин в интервью на YouTube-канале «Ассенизатор».

Как ранее писал NEWS.ru, экономист Владислав Жуковский сообщил, что россиянам невыгодно вкладываться в рубль или доллар этой осенью. По мнению эксперта, выгодным вложением будет покупка золота или криптовалюты. Он добавил, что подобная тенденция продолжится до ноября 2020 года.