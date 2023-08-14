Экономист рассказал, каким будет курс рубля к концу года Экономист Кульбака предрек падение курса рубля до конца года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс рубля будет продолжать падать вплоть до конца 2023 года и дальше, пока военная операция на Украине не будет прекращена, заявил в беседе с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Николай Кульбака. По его словам, это связано с уверенным возвращением импорта и медленно восстанавливающимся экспортом. Он считает, что в ближайшие несколько месяцев рубль ослабнет еще сильнее.

То, что рубль постепенно падал — вполне ожидаемо. Это связано с тем, что у России восстановился импорт, а вот экспорт не до конца. Также часть выручки оседает у посредников, и в Россию их приходит намного меньше. <...> В ближайшие месяцы продолжится плавный, медленный рост курса доллара, евро. Это будет не постоянный процесс, но в целом падение рубля продолжится, полагаю, до окончания проведения СВО, — считает экономист.

Он отметил, что сейчас российский экспорт ориентируется не на доллар и евро, а на другие, менее конвертируемые валюты. Если перевести их в доллары и евро, то потери России станут еще больше, утверждает Кульбака. Аналитик уверен, что Банк России в скором времени повысит ключевую ставку, и это позволит рублю укрепить свои позиции. Несмотря на это, российская валюта продолжит падать, не сомневается эксперт.

14 августа курс доллара на Московской Бирже впервые с 23 марта 2022 года превысил отметку в 100 рублей, составив 100,33 рубля. Евро же вырос до 110,21 рубля.

Банк России сообщил, что не видит угроз для финансовой стабильности на фоне того, как стоимость национальной валюты продолжает снижаться. По данным представителей ЦБ, ситуация связана с несколькими факторами, в том числе с сокращением стоимостных объемов экспорта и активным ростом внутреннего спроса. В регуляторе заверили, что действия в рамках денежно-кредитной политики призваны удержать ситуацию под контролем, а также стабилизировать инфляцию на уровне 4%.