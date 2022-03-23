Экономист рассказал, чем опасна блокировка золотого резерва России

Возможная блокировка золотого резерва России, которую намерены обсудить конгресс и Минфин США, не позволит Центробанку продавать золото, сообщил экономист Марсель Салихов изданию Lenta.ru. Это закрывает возможность переводить золотой запас в валюту, объяснил он.

Основные опасения, связанные с этим законопроектом, заключаются в том, что так ЦБ не сможет продавать золото и, соответственно, конвертировать его в валюту. Но в целом и без этого закона возможности ЦБ по продаже золота довольно ограничены: продавать такие объёмы на открытом рынке невозможно. Так что это некая формализация процесса, при котором могут вводиться вторичные санкции против покупателей российского золота, — предположил Салихов.

Он добавил, что по словам министра финансов Антона Силуанова, из-за блокировки счетов ЦБ уже потерял 300 млрд из 640. Новое вмешательство не лишит Россию слитков, но закроет доступ ещё к 130 млрд.

Ранее стало известно, что двухпартийная группа сенаторов США работает совместно с Министерством финансов над тем, чтобы заблокировать золотые резервы России примерно на $132 млрд в связи с ситуацией вокруг Украины. Законопроект может быть принят уже на этой неделе.