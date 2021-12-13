Стало известно, почему «Роснефти» выгоден выход на внешний рынок газа

Положительное решение властей России о допуске «Роснефти» к внешнему рынку газа значительно поднимет прибыль компании, так как цены там значительно выше, чем внутри страны, пояснил экономист Игорь Юшков. Он уточнил, что это может привести к выделению газотранспортной системы из «Газпрома», передаёт «Экономика сегодня».

Независимым производителям, к которым относится «Роснефть», было бы выгодно, чтобы газовая отрасль пришла к модели, схожей с нефтяной, так как цены на внешних рынках значительно выше, чем на внутреннем. Это привело бы к выделению газотранспортной системы из «Газпрома» по аналогии с тем, как происходило реформирование в отрасли электроэнергетики, — пояснил эксперт.

Специалист указал на то, что на данном этапе происходит процесс сертификации оператора «Северного потока — 2», который не зависит от того, кто будет поставлять газ по трубопроводу. Но уже после запуска трубопровода появление дополнительного игрока поможет увеличить максимально допустимый объём прокачки по системе, что не отменяет риск снижения стоимости сырья и политики Запада против российского газа.

Ранее эксперты заявили, что даже в случае положительного решения о сертификации оператора «Северного потока — 2» трубопровод вряд ли получит доступ к газораспределительной сети в Европе до сентября 2022 года. При этом зампредседателя фракции Свободной демократической партии в бундестаге, эксперт по внешней политике Александер граф Ламбсдорфф напомнил, что процедура сертификации проекта была приостановлена, в дальнейшем решение о сертификации примет Федеральное сетевое агентство, после чего его корректность перепроверит Еврокомиссия.