Экономист назвал приоритетную задачу при цифровизации транспортной отрасли

Цифровизация общественного транспорта является приоритетной задачей в рамках Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов ФБА «Экономика сегодня». По его словам, важно учитывать опыт Москвы, потому что транспорт столицы «образцово современный» в России и является предсказуемым. Проблемы регионов заключаются в том, что в сфере городского транспорта царит полная анархия из-за большого количества недисциплинированных частных подрядчиков.

Проблемы российских регионов заключаются в том, что в сфере городского транспорта существует полная анархия, всё не систематизировано из-за большого количества недисциплинированных частных подрядчиков. Они способны выводить автобусы в часы пик и после бросать направления, по которым муниципальный транспорт не ходит. Для решения подобных проблем город должен заключать контракты с перевозчиками, а далее заставлять их работать под контролем и выполнять все требования с применением цифровых технологий, — сказал Колташов.

Эксперт добавил, что вопрос переноса цифровых технологий в область общественного транспорта назрел давно. Этот шаг должен упорядочить движение, что важно для региональной экономики. Также это привлечёт инвесторов и повысит качество жизни местных жителей, считает Колташов.

Ранее стало известно, что в системе контроля водителей зарегистрировалось более 93%, или свыше 150 тысяч таксистов, постоянно проживающих в Москве. Система призвана собрать всю информацию о водителях и ограничить их работу 40 часами в неделю.