Экономист назвал отличительные признаки финансовой пирамиды

Мошенники-организаторы финансовых пирамид часто привлекают своих жертв крайне высоким уровнем заработка, а также медийными лицами, рекламирующими нелегальную организацию, заявил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Балычев. Вторым тревожным «звоночком», добавил эксперт, являются обещания высокого дохода, которые запрещены на законодательном уровне, пишет Pravda.Ru.

Самым существенным признаком финансовой пирамиды является высокий уровень доходности, выше среднерыночного, который предлагается. Здесь можно отталкиваться от ключевой ставки Банка России на дату, когда обращаются в компанию, умноженной к примеру где-то в 3-4 раза. Во-вторых, одним из «звоночков» может стать гарантирование доходности, что на финансовом рынке запрещено, за исключением ограниченного числа именно банковских продуктов. Ещё привлекают известных личностей для того, чтобы создать иллюзию надёжности этого проекта, — пояснил Балычев.

Он добавил, что мошенники часто говорят об «уникальном способе заработка». При этом они не могут адекватно объяснить, в какие направления граждане будут инвестировать свои средства. Балычев порекомендовал россиянам проверить наличие компании в реестре легальных участников финансового рынка, который размещён на сайте Банка России. Эксперт также напомнил о перечне нелегальных организаций, который можно посмотреть на сайте Центробанка. По словам Балычева, этот список является предупредительным и обновляется каждый день.

Ранее стало известно, что начиная с декабря 2021 года в России станет возможной блокировка во внесудебном порядке сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды. Кроме того, банки больше не смогут требовать от заёмщиков постоянного наличия неснижаемого остатка на счету.