Экономист назвал «отбиранием денег» увеличение стажа для выхода на пенсию

https://static.news.ru/photo/00195022-3755-11eb-a6b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Предложение РАНХиГС увеличить трудовой стаж с 15 до 30 лет для выхода на пенсию является экономически бессмысленным. Такой же является и инициатива академии делать больше взносов в пенсионный фонд.

Такого мнения придерживается экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

Если стоит цель избавить граждан от денег, то следует установить минимальный стаж для выхода на пенсию 350 лет. Кроме того, можно установить пенсию на уровне нуля рублей или же выдавать её участникам битвы с Наполеоном. Коллеги предлагают какие-то половинчатые меры, зачем мелочиться? — прокомментировал предложения экономист изданию URA.RU.

Повышение суммы отчисления взносов также может привести к тому, что работающим неофициально грозит и вовсе остаться без пенсии. Экономист назвал оба предложения «людоедскими» и отметил, что любые инициативы, направленные на отбирание у людей денег, обречены на провал.

Тем более что говорить о развитии экономики и богатой стране можно только в том случае, если богатым является население. Хорошую экономику с нищими людьми построить невозможно, так как не будет возможности создавать спрос.

Если полпроцента будут богатыми, а остальные станут собирать хворост в лесу, то полпроцента не спасут экономику огромной страны. Для экономики полезно только одно — делать людей богаче, чтобы им было, за счет чего потреблять, — сделал вывод Кривелевич.

Ранее NEWS.ru сообщал, что миллионы россиян могут остаться без пенсии, если будут приняты очередные изменения в пенсионную реформу. Об этом сообщила профессор Московского юридического университета Эльвира Тучкова.