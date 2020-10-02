Еда с украинским акцентом: откуда идёт «санкционка»

Транзит санкционной продукции через территорию РФ выгоден прежде всего Украине. Таковы результаты исследования, проведённого «Центром развития цифровых платформ». Специалисты посчитали, что свыше 4,4 тысячи рейсов с продукцией, в отношении которой введены ограничительные меры, были совершены через российские границы с марта 2020 года. Какими методами пользуются перевозчики, как ведётся борьба с нелегальными поставками, какие перспективы у технологии «умных пломб», будут ли расти объёмы перевозимой «санкционки», выяснял NEWS.ru.

В 2020 году перевозчики получили возможность провозить через территорию России запрещённые товары, на которые были наложены санкции в 2014-м. Такое решение стало возможным благодаря введению специальных систем контроля: отслеживание перевозок осуществляется с помощью навигационных пломб.

В июле 2020 года началось полномасштабное применение системы отслеживания грузоперевозок с использованием навигационных пломб на основе ГЛОНАСС. До этого система проходила серьёзные тестирования, в которых компания «Центр развития цифровых платформ» участвовала совместно с таможенными органами. Испытательные перевозки с навигационными пломбами велись на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Также совместными усилиями Федеральной таможенной службы, «Центра развития цифровых платформ», РЖД и компании Maersk было протестировано отслеживание грузов, идущих из Европы в Азию через морские порты России. Данная технология позволяет вести контроль за перевозками санкционной продукции.

Перевозкой «санкционки» занимается не только Украина. Раньше довольно активна в этом плане была Белоруссия, но сейчас ситуация всё же улучшилась, считает профессор кафедры международного бизнеса и таможенного дела Российского экономического университета имени Плеханова Владимир Свинухов. Он рассказал о методах, которые используют поставщики, чтобы запрещённые продукты не были обнаружены.

Horst Ossinger/dpa/Global Look Press

Применяется переупаковка санкционных продуктов, чаще всего фруктов, мяса. Переупаковал яблоки в другие ящики — всё, были они польские, а стали белорусские. Освоили поставщики и навыки перемаркировки товаров, замены упаковочных штрих-кодов. Также научились заменять первичную упаковку, которая на самом деле должна быть неотделима от товара, но и с этим справились. Владимир Свинухов профессор кафедры международного бизнеса и таможенного дела Российского экономического университета имени Плеханова профессор кафедры международного бизнеса и таможенного дела Российского экономического университета имени Плеханова

Он объяснил, что по анализу пыльцы можно определить регион, откуда приехали овощи и фрукты, и отличить санкционный продукт от разрешённого. Российские таможенные эксперты владеют этим новым методом, но, разумеется, каждое яблоко на экспертизу не отправишь. Анализ пыльцы для определения региона происхождения товара — одно из новых направлений деятельности Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления.

Наиболее популярные транзитные товары — продукты, из них на мясо и молочку приходится 37% перевозок.

Впрочем, разными хитростями и лайфхаками по перевозке нелегальных продуктов владеют не только украинские перевозчики. Главная из них — переупаковка и перемаркировка товара, отметил Владимир Свинухов. В декларациях заявлен один вид товаров, на самом деле идёт другой.

Так, на днях сотрудники Смоленской таможни задержали большегрузы, направлявшиеся из Германии в Россию. В одном из них под видом энергетической смеси находилось 20 тонн груш, в другом груши ехали под видом турбокомпрессора.

Нередко водители-нарушители имеют два комплекта документов на товары прикрытия и регистрационные номерные знаки для машины. По одним документам они пересекают границу, а по вторым передвигаются по территории РФ.

По прогнозу профессора Свинухова, объёмы перевозок санкционных товаров останутся на том же уровне, потому что бизнес требует прибыли. Но и роста не ожидается, так как с нелегальным транзитом ведётся борьба.

Объём перевозок санкционных продуктов зависит от экономической ситуации в странах экспорта, которые сегодня ограничены российским эмбарго. Если им и без России хватает рынков сбыта, то и ввоз к нам санкционки будет меньше. А если же возникнет избыток продукции, например, из-за прекрасного урожая или падения спроса, то эти страны будут стремиться сбыть свою продукцию на российском рынке, — сказал эксперт.

Система отслеживания транзита только начала действовать — без её внедрения нелегальных товаров сомнительного качества в страну ввозилось бы гораздо больше.