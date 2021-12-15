18+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Драги: санкции против «Северного потока — 2» приведут к росту цен на газ

Премьер Италии Драги: санкции по «Северному потоку — 2» повлияют на стоимость газа в ЕС
02:35, 16 декабря 2021
Драги: санкции против «Северного потока — 2» приведут к росту цен на газ Марио Драги Фото: Riccardo Antimiani/POOL/Ansa/LaP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что санкции против «Северного потока — 2» могут вызвать рост цен на топливо. При этом он допустил, что газопровод может стать инструментом геополитических переговоров между Евросоюзом и Россией, сообщает РИА Новости.

Цены на газ могут диктоваться геополитическими причинами. «Северный поток — 2» может стать инструментом переговоров в политике между ЕС и Россией. В случае если он станет частью санкционного аппарата ЕС, чего, мы надеемся, не понадобится, влияние на цены на газ будет очень заметным, — подчеркнул Драги.

Он добавил, что в настоящее время на стоимость газа влияют даже слухи. Цены на энергию для потребителей в Италии могут вырасти и, «возможно, с этим придётся смириться», заключил итальянский премьер.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе к закрытию торгов 14 декабря превысили отметку в $1525 за тысячу кубометров. Это почти на 12,6% выше расчётной цены, которая фиксировалась 13 декабря, тогда она составляла $1356,3. Пока газовый рынок Европы остаётся нестабильным, и цены на газ продолжают повышаться.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео