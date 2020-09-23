Доллар на МосБирже подорожал до 77,2 рубля

https://static.news.ru/photo/0eb15ffe-fe38-11ea-b07a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар США на открытии торгов МосБиржи подорожал на 0,15% — до в 77,2 рубля за единицу. Евро вырос на 0,08% — до 89,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск 24 сентября 2020 года.

По информации на 10:07 мск, американская валюта уже опускалась до 76,92 рубля (-0,2%), а евро терял 0,23% — до 89,69 рубля.

Российский рынок ценных бумаг стартовал со снижения биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, МосБиржа опустилась на 0,37% — до 2905,55 пункта, а РТС упал на 0,69%, до 1187,48 пункта.

Инвестиционный стратег Александр Бахтин рассказал, как можно сэкономить средства при покупке валюты. По его словам, практически невозможно вычислить, в какой именно день или месяц покупать валюту так, чтобы получить максимальную выгоду. Однако обыватель имеет возможность немного сэкономить благодаря конвертации валюты на МосБирже в системе электронных лотовых торгов. В определённый момент поможет спред — разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку валюты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что увеличение госдолга Соединённых Штатов Америки в итоге приведёт к глобальным перестановкам в мировой экономике и лишит Белый дом финансового господства, считает глава сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков.